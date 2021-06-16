Министерство проверит вуз, в котором студенту снизили оценку из-за волос

Министерство образования Свердловской области проведёт служебное расследование, в рамках которого проверит педагогов Уральского политехнического колледжа, занизивших оценку за диплом студенту Роману Щербакову из-за цвета его волос и серьги в ухе.

В ведомстве заявили, что результаты аттестационной работы студента будут пересмотрены.

В среду Роман Щербаков опубликовал в тиктоке ролик, снятый во время сдачи диплома. На видео преподаватели, экзаменующие студента, говорят ему, что "защита была хорошая", но всё испортили зелёные волосы Щербакова и серьга в ухе, поэтому ему не поставят оценку "отлично".

Позже преподавательница Ольга Мартышева назвала сказанное ей в адрес студента "шуткой" и "юмором".

Щербаков в свою очередь, комментируя произошедшее в СМИ, заявил, что у него не было личных конфликтов с преподавателями. "Они так относятся, скорее, ко всем. Всё время подколы были, насмешки", - рассказал студент.