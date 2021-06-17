Китай отправил первый экипаж к своей новой орбитальной станции. Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" был доставлен на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань на севере страны. На нём находится экипаж из трёх человек, ожидается, что они проведут на орбите три месяца, передаёт агентство "Синьхуа".

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Пилотируемая миссия в четверг стала седьмой в истории космонавтики страны и первой за последние пять лет. В состав экипажа входят 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Хайшэн до этого летал в космос два раза, Бомин — один, для Хунбо полёт стал первым.

В ходе полёта они должны будут дважды выйти в открытый космос, проверить работу систем жизнеобеспечения и утилизации отходов, испытать роботизированный манипулятор и собрать скафандры для внекорабельной работы.

Базовый модуль новой космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") был размещён на орбите в апреле. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.

В случае успеха программы "Тяньгун" станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и Международной космической станции. При этом в случае успеха китайского проекта станция может оказаться единственной на околоземной орбите после 2025 или после 2030 года, когда истекут назначенный и запланированный сроки работы международной станции.