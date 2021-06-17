Роскомнадзор объявил о блокировке VPN-сервисов Opera и VyprVPN

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу VPN-сервисов Opera

и VyprVPN. В ведомстве отметили, что блокировки не коснутся российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.



Решение Роскомнадзора объясняется "реагированием на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту" в рамках постановления правительства России от 12 февраля.

В Роскомнадзоре сообщили, что VPN-сервисы Opera и VyprVPN не подключились, несмотря на требование ведомства, к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещённых на территории России сайтах. С ноября 2017 года, согласно закону "Об информации, информационных технологиях и защите информации", VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ к таким сайтам.

Всего Роскомнадзор обратился к владельцам десяти VPN-сервисов с требованием подключиться к государственной системе. Девять из десяти владельцев отказались это сделать. При этом изначально в списке Роскомнадзора не было VPN-сервиса Opera.