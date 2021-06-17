РГГУ будет отслеживать "протестный потенциал" у студентов

Российский государственный гуманитарный университет объявил тендер на закупку программного обеспечения для "информационно-аналитической системы мониторинга" в Интернете. С её помощью заказчик рассчитывает определять "лидеров мнений в студенческой и преподавательской среде", выявлять "группы влияния" в вузах, отслеживать "протестный потенциал" и "напряжённость" внутри студенческих коллективов.

Отмечается, что на закупку соответствующей программы потратят почти 12 миллионов рублей.

Среди требований к программному обеспечению - возможность поиска на сайтах по ключевым словам, поиск на любых информационных ресурсах, включая RSS-потоки, блоги, форумы, чаты и социальные сети, в также круглосуточный сбор новостей по интересующим темам. При этом о появлении важных "информационных упоминаний" программа должна сообщать в течение часа.