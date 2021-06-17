В Петербурге во время съёмок погиб фотограф Александр Теребенин

В Санкт-Петербурге в результате несчастного случая погиб известный фотограф Александр Теребенин. По словам близких, он получил несовместимые с жизнью травмы во время съёмок в заброшенном здании, упав с высоты. Фотографа госпитализировали, но спасти его не удалось. Теребенину было 62 года.

Александр Теребенин родился в Ленинграде в 1959 году. Профессионально заниматься фотографией он начал в 19 лет. Его работы выставлялись на множествах выставках в США, Израиле и Европе.