В Петербурге пациентов с COVID-19 кладут в больничном коридоре на пол 

В Санкт-Петербурге пациентов с коронавирусом кладут в больничном коридоре на пол из-за нехватки мест в палатах. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Baza. Утверждается, что кадры сняты в городской больнице №15.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше тысячи случаев заражений коронавирусной инфекцией. Это рекордное значение с конца февраля.

В России, по официальным данным, выявили за сутки почти 18 тысяч инфицированных, больше половины из них приходится на долю Москвы.

Столичные и петербургские власти вновь ужесточают антикодивные меры. Кроме отмены массовых мероприятий и сокращения часов работы ресторанов и баров, чиновники ввели обязанность для работодателей в сферах торговли, услуг, образования и здравоохранения обеспечить вакцинацию свыше 60 процентов работников.

Власти утверждают, что речь не идёт о принудительной вакцинации, однако подчёркивают, что работодатель может не допускать к работе тех, кто не привился.