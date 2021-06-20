Полиция потребовала полмиллиона рублей от экс-главы штаба Навального 

Ярославская полиция подала судебный иск с требованием взыскать 510 тысяч рублей с бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Елены Лекиашвили. Истцы хотят получить деньги за то, что сотрудники МВД работали на несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика, которая состоялась 23 января.

К иску полиция приложила список с фамилиями 204 своих сотрудников, а также список задействованной на акции техники. Отдельно в документе упоминается, что Лекиашвили уже была признана виновной в организации несогласованного шествия и арестована на 10 суток.

Это далеко не первый подобный иск полиции к оппозиционером. Ранее региональные управления МВД требовали компенсировать расходы за работу своих сотрудников на митингах в Омске, Кемерове, Пензе, Кирове и Челябинске.

В 2019 году управление МВД по Москве подавало два иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам на общую сумму почти 18 миллионов рублей за работу полицейских на двух несанкционированных акциях протеста за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.