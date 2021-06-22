"Права не дают, их берут". Юлия Галямина – о борьбе мундепов

Прошел месяц с момента, когда власти сорвали проведение в Великом Новгороде Земского съезда, в котором собирались участвовать независимые и оппозиционные депутаты муниципального и регионального уровня ("мундепы") из 30 регионов России. За два дня до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал указ, который ужесточил коронавирусные ограничения. Согласно документу, в области запрещалось организовывать мероприятия, в которых участвует более 30 человек. В итоге полиция сорвала Земский съезд, мотивировав это тем, что в зале, где он проводился, находилось на одного человека больше, чем разрешено. Четверых депутатов задержали, обвинив в нарушении коронавирусных ограничений и неповиновении полиции.

Московского муниципального депутата Юлию Галямину тогда арестовали на 7 суток, обвинив в неподчинении сотрудникам полиции. Наказаны оказались и еще несколько участников съезда. Для Галяминой это не первый случай преследования за общественно-политическую деятельность. В прошлом году она была приговорена к двум годам условно по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения порядка организации митингов") и лишена статуса муниципального депутата. Обвинение Галяминой было предъявлено после того, как в июле 2020 года она призвала граждан участвовать в кампании против предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок к Конституции.

Юлия Галямина – известный теоретик и практик местного самоуправления в России. В 2015 году она организовала Школу местного самоуправления для независимых муниципальных депутатов из различных регионов, в 2017-м – сама была избрана муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы. Радио Свобода она рассказала о том, за что борются независимые депутаты и почему она считает именно местное самоуправление основой, без которой демократия в России невозможна.

– Разгон Земского съезда и ваш недельный арест как организатора этого мероприятия – вы полагаете, что такое решение принимали областные власти или это было распоряжение из Москвы?

– Я уверена, что съезд попытались разогнать по приказу из Москвы, потому что областным или городским властям самим по себе это было совсем не нужно. Губернатор или мэр по собственной воле вряд ли решились бы запрещать по сути федеральное мероприятие, на которое съехались депутаты из десятков регионов.

Независимые депутаты отстаивают принцип гражданского участия в политике, и этим очень неудобны кремлевским элитам

– Почему власть боится съездов муниципальных депутатов? Ведь в нынешней политической системе они мало что решают…

– Напомню: муниципальные депутаты – это тоже власть. И по сути, мы имеем дело со столкновением властей. Есть коррумпированные элиты, которые захватили верховную власть в нашей стране, а есть местные, избранные народом депутаты, которые как раз и являют собой живой голос общества. Они продолжают отстаивать принцип гражданского участия в политике, и этим очень неудобны кремлевским элитам.

Конечно, муниципальные депутаты не могут определять темы встречи Путина с Байденом, но они могут решать вопросы местных бюджетов – как они наполняются и куда уходят? И для жителей конкретных городов и сел второй вопрос гораздо более насущен, чем первый. Поэтому я бы не принижала значимость муниципальных депутатов. Более того, когда они честно объясняют местным жителям, что причина их бедности состоит в том, что они сами не могут распоряжаться собственными ресурсами, потому что в стране выстроена сверхцентрализованная система, – у многих людей, даже политически неангажированных, вдруг просыпаются оппозиционные настроения по отношению к верховным властям. Поэтому в Кремле и относятся к независимым муниципальным депутатам с такой опаской и срывают наши съезды.

– Вы верите в то, что независимые муниципальные депутаты способны изменить сознание россиян?

– Эти депутаты просто показывают людям факты, о которых не сообщают по телевизору. Например, чтобы отремонтировать дорогу, у местного самоуправления банально нет денег. Из налогов, которые люди платят, на местном уровне остается самый минимум, чуть больше – на уровне региона, а львиную долю забирает федеральный центр, который потом придумывает какие-то абстрактные "нацпроекты". Практически все деньги со всей страны уходят в Москву, а затем совершенно непрозрачно перераспределяются и во многом оседают в бюрократических карманах.

Есть одно важное отличие муниципальных депутатов от, например, депутатов Госдумы. Первые гораздо ближе к гражданам, по сути они сами и являются представителями гражданской власти, они постоянно и напрямую общаются со своими избирателями, знают их запросы. А депутаты Госдумы парят в эмпиреях, они просто физически не могут знать миллионы своих избирателей с их конкретными нуждами, совершенно от них оторваны и принимают законы, которые им пишут в администрации президента.

– Тем не менее, вы тоже собирались выдвигаться в депутаты Госдумы?

– Для меня это вовсе не самоцель, к тому же я с моим условным сроком по нынешним законам уже не могу выдвигаться в Госдуму. Но для того, чтобы изменить систему власти в нашей стране, сделать местное самоуправление действительно ее базисом, необходимо бороться за принятие новых федеральных законов, а это возможно только на думском уровне. Муниципальные депутаты, к сожалению, не обладают такими полномочиями.

Практически все деньги со всей страны уходят в Москву, а затем совершенно непрозрачно перераспределяются

– Но когда муниципальные депутаты объединяются в федеральную структуру типа Земского съезда, они начинают выдвигать общероссийские требования, и, видимо, центральной власти это не по душе?

– Да, именно так и происходит. Замечу, что несмотря на разгон Земского съезда, он не прекратил свое существование. Мы установили прямые, горизонтальные связи между муниципальными депутатами из десятков регионов, осознали, что у нас множество общих интересов, и продолжаем общаться, разрабатывая программы совместных действий на будущее.

– Почему вы думаете, что центральная власть позволит реализоваться вашим программам?

– Что значит "позволит или не позволит"? Как давно было сказано, "права не дают, права берут". Мы продолжаем требовать достойных прав для местного самоуправления, которые зафиксированы и в российских законах, и в Европейской хартии местного самоуправления, которую Россия ратифицировала еще в 1998 году. Так что для муниципальных депутатов не столь важно, чего хочет Кремль, – для нас гораздо важнее, что нужно нам самим и гражданам, которых мы представляем. И мы будем этого активно добиваться всеми законными правовыми способами.

– В ваших выступлениях вы пытаетесь переосмыслить идеологию российского патриотизма… Что это понятие для вас означает?

– Нормальный патриотизм, с моей точки зрения, – это прежде всего достойная жизнь в каждом городе, районе и селе. Чтобы местные сообщества сами распоряжались своими ресурсами и финансами, а не какие-то столичные чиновники за них. Только тогда мы сможем говорить о современном развитии в России. Сегодня узурпировавшие власть кремлевские элиты любят обвинять своих противников в "русофобии", называть их "иностранными агентами", но это полная пропагандистская чушь! На самом деле, русофобы и уж не знаю, чьи агенты – они сами, если отказывают гражданам нашей страны в праве на самоуправление. А этих корней народного самоуправления в нашей истории множество, и не случайно мы свой Земский съезд решили провести в Великом Новгороде – как символе вечевой демократии. Кстати, местные муниципальные депутаты очень активно включились в нашу работу – значит, эта самоуправленческая традиция там жива до сих пор.

Русофобы и уж не знаю, чьи агенты – они сами, если отказывают гражданам нашей страны в праве на самоуправление

– Если Кремль будет закручивать гайки всё туже, останется ли какая-то свобода действий у независимых муниципальных депутатов?

– Я полагаю, что такие мрачные, беспросветные настроения, типа "всё пропало и ничего не изменить", как раз и насаждаются кремлевской пропагандой. Эта выученная беспомощность для них – отличный инструмент, чтобы заявлять, будто бы сам народ не хочет никаких перемен. Но я много общаюсь с депутатами из различных регионов, сама часто езжу по стране и вижу – общественные настроения все-таки меняются. Конечно, многие граждане не готовы к каким-то резким протестам, но они уже начинают говорить с властью языком не челобитных, а требований. Растет понимание того, что власть должна служить обществу, а не наоборот. И независимые муниципальные депутаты как раз и соответствуют тому образу власти, которого люди от нее ждут. А если нынешняя верховная власть становится совершенно отчужденной от народа и считает себя несменяемой, что ж, история нам уже не раз показывала, чем это кончается…