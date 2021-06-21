Американский университет Bard College признан нежелательной организацией 

Генпрокуратура России признала американский университет Bard College нежелательной организацией на территории страны.
По мнению ведомства, деятельность вуза "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст для внесения организации в соотвествующий список.
Агентство "Интерфакс" отмечает, что Bard College стала уже тридцать пятой иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана на территории России нежелательной.
Bard College - это частный гуманитарный университет, имеющий образовательную сеть в нескольких странах мира. При его участии в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011-м году был создан факультет свободных искусств и наук, его деканом является глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.
В конце марта российский Координационный совет некоммерческих организаций направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить обстоятельства создания факультета свободных искусств и наук в СПбГУ. По мнению совета, он мог быть "аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность".
В ответ администрация СПбГУ заявила, что не сотрудничает с нежелательными НКО, а "история партнерства университета с Бард-колледжем уходит корнями в конец прошлого века".
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали.
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и длительные сроки заключения.
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