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Американский университет Bard College признан нежелательной организацией 

Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве 

Генпрокуратура России признала американский университет Bard College нежелательной организацией на территории страны.

По мнению ведомства, деятельность вуза "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст для внесения организации в соотвествующий список.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что Bard College стала уже тридцать пятой иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана на территории России нежелательной.

Bard College - это частный гуманитарный университет, имеющий образовательную сеть в нескольких странах мира. При его участии в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011-м году был создан факультет свободных искусств и наук, его деканом является глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

В конце марта российский Координационный совет некоммерческих организаций направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить обстоятельства создания факультета свободных искусств и наук в СПбГУ. По мнению совета, он мог быть "аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность".

В ответ администрация СПбГУ заявила, что не сотрудничает с нежелательными НКО, а "история партнерства университета с Бард-колледжем уходит корнями в конец прошлого века".

  • Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали.
  • Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и длительные сроки заключения.

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