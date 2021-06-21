Американский университет Bard College признан нежелательной организацией 

Генпрокуратура России признала американский университет Bard College нежелательной организацией на территории страны.

По мнению ведомства, деятельность вуза "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Заключение Генпрокуратуры направлено в Минюст для внесения организации в соотвествующий список.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что Bard College стала уже тридцать пятой иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана на территории России нежелательной.

Bard College - это частный гуманитарный университет, имеющий образовательную сеть в нескольких странах мира. При его участии в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011-м году был создан факультет свободных искусств и наук, его деканом является глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

В конце марта российский Координационный совет некоммерческих организаций направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить обстоятельства создания факультета свободных искусств и наук в СПбГУ. По мнению совета, он мог быть "аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность".

В ответ администрация СПбГУ заявила, что не сотрудничает с нежелательными НКО, а "история партнерства университета с Бард-колледжем уходит корнями в конец прошлого века".

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