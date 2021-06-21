Жителя Приморья приговорили к 2 годам колонии‑поселения из‑за видео в TikTok

Жителя Приморья, 42-летнего Василия Олейника, приговорили к двум годам колонии‑поселения, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет вести страницы в интернете.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео в социальной сети TikTok. По версии следствия, в нём Олейник призвал убить "неопределенное число служащих правоохранительных органов по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".

При этом в карточке суда отмечается, что в ходе процесса Олейник признал вину и публично извинился.