Сборная Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020 

На чемпионате Европы по футболу сборная России разгромно проиграла сборной Дании и, заняв в своей группе последнее место, выбыла из дальнейшей борьбы.

Россияне проиграли датчанам со счётом 1:4. Матч проходил в Копенгагене.

До этого сборная России проиграла в Санкт-Петербурге бельгийцам - также с разгромным счётом 0:3, и с минимальным счётом, 1:0, победила сборную Финляндии. Тем не менее, финны опередили россиян в таблице за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Европейское первенство по футболу, которое должно был состояться в прошлом году, но было перенесено в связи с пандемией коронавируса, проходит в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. Финальная игра состоится 11 июля в Лондоне.