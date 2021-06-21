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Сборная Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020 

Болельщики сборной России наблюдают за игрой команды на чемпионате Европы, 13 июня 2021 года 

На чемпионате Европы по футболу сборная России разгромно проиграла сборной Дании и, заняв в своей группе последнее место, выбыла из дальнейшей борьбы.

Россияне проиграли датчанам со счётом 1:4. Матч проходил в Копенгагене.

До этого сборная России проиграла в Санкт-Петербурге бельгийцам - также с разгромным счётом 0:3, и с минимальным счётом, 1:0, победила сборную Финляндии. Тем не менее, финны опередили россиян в таблице за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Европейское первенство по футболу, которое должно был состояться в прошлом году, но было перенесено в связи с пандемией коронавируса, проходит в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. Финальная игра состоится 11 июля в Лондоне.

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