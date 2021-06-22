Избирком запретил собирать подписи экс-главе московского штаба Навального

Окружная избирательная комиссия запретила собирать подписи для участия в выборах в Госдуму экс-главе московского штаба Навального Олегу Степанову.

В избиркоме мотивировали решением тем, что подписанные недавно Владимиром Путиным поправки в российское законодательство запрещают выдвигаться в Госдуму гражданам, которые были причастны к экстремистским организациям.

В команде Олега Степанова подчеркнули, что в отношении оппозиционера нет никакого судебного решения о его причастности к экстремизму. Кроме того, решение о признание экстремистскими структур, созданных Алексеем Навальным (и в частности - штабов политика) ещё не вступило в законную силу. В связи с этим юристы Степанова будут обжаловать решение избирательной комиссии.

Накануне Олег Степанов, который с января находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу", официально объявил об участии в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, а избирком принял у него документы.