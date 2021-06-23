Бывший преподаватель физики элитной московской школы для одаренных детей при МГУ Сергей Сергеев подал иск о защите чести и достоинства к расследовательскому изданию "Проект", его журналистке Юлии Лукьяновой и трём своим бывшим ученикам. Поводом стал материал, в котором учитель обвиняется в сексуальных домогательствах к школьникам. Он был уволен после выхода расследования.

На иск Сергеева обратило внимание "МБХ медиа". Учитель потребовал от "Проекта", автора расследования Лукьяноваой и троих бывших учеников опровергнуть информацию о домогательствах, публично извиниться и выплатить ему компенсацию морального вреда — суммарно 4 миллиона рублей.

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Представитель Сергеева рассказала "МБХ медиа", что сведениями, унижающими честь и достоинство, в иске названа фраза "на протяжении двух десятилетий ученики школы для одаренных детей СУНЦ МГУ подвергались сексуальным домогательствам со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева. Все это время они молчали о произошедшем, потому что боялись конфликта со знаменитым учителем и стеснялись пережитого".

Материал "Проекта" вышел 17 июня. В тексте утверждается, что автор поговорила почти с 50 учениками Сергеева. Четырнадцать из них рассказали о тех или иных сексуализированных действиях учителя по отношению к несовершеннолетним ученикам, говорится в расследовании. 56-летний учитель работал в школе с 1990 года.