В Подмосковье непривитым могут запретить пользоваться транспортом

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что с 1 июля непривитым жителям региона могут запретить пользоваться общественным транспортом.

Чиновница пояснила, что подобные меры будут введены, если в ближайшие дни уже принятые ограничения - в частности, запрет для невакцинированных граждан на посещение предприятий общепита - не достигнут "ожидаемого эффекта". В чём именно он выражается - Стригункова не уточнила.

За последние сутки в Московской области официально зарегистрировано более 2 тысяч 300 случаев заражений коронавирусом, это рекордный показатель за всё время пандемии.

В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это произошло на фоне низкого числа вакцинированных в стране и распространения нового, так называемого "индийского" штамма вируса. Региональные власти стали вновь ужесточать карантинные требования и добиваться обязательной иммунизации от части сотрудников сферы услуг, торговли и госслужащих.

Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Однако одновременно поддерживает действия региональных властей. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".