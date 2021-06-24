УЕФА отменил правило выездного гола. Оно действовало больше 55 лет 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило гостевого гола в матчах еврокубков.

Начиная с осени этого года в плей-офф клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА, количество мячей, забитых на чужом поле, не будет иметь значения.

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Правило выездного года было введено в 1965 году. Благодаря ему, например, санкт-петербургский "Зенит" смог в 2008-м году добраться до финала Кубка УЕФА и выиграть его.

В 1/16 финала общий счёт двухмачтового противостояния "Зенита" и испанского "Вильяреала" оказался равным - 2:2, но дальше прошла петербургская команда, поскольку она забила гол на чужом поле. Похожая ситуация сложилась и в следующем раунде, когда "Зенит" сначала проиграл французскому "Марселю" 1:3 у него на поле, а затем выиграл у себя дома 2:0. Несмотря на равный счёт в противостоянии, российский клуб прошёл в четвертьфинал благодаря гостевому голу.