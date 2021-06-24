Хуснуллин: на российских стройках не хватает 5 млн трудовых мигрантов 

В ближайшие два года на российские стройки необходимо привлечь около 5 миллионов трудовых мигрантов, заявил в четверг вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Он обратился к губернаторам с просьбой проработать правовые вопросы для решения этой задачи.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что в начале марта в Минстрое РФ заявляли о нехватке только 1,2 миллионов рабочих на стройках страны.

Вместе с тем в четверг директор Центра социологических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС Анатолий Клюев заявил, что, согласно расчётам учёных, в ближайшие десять лет численность трудоспособного население России сократится на 7 миллионов человек.