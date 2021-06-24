С Янкаускаса сняли ограничения. Ранее он отказался от участия в выборах 

Басманный суд Москвы не стал продлевать меру пресечения в виде запрета определённых действий московскому муниципальному депутату Константину Янкаускасу, обвиняемому по так называемому "санитарному делу". Решение стало возможным потому, что ходатайство о продлении меры не стал подавать следователь.
Сообщается, что после судебного заседания сотрудники ФСИН приехали домой к Янкаускасу, сняли с него электронный браслет и забрали специальную станцию, отслеживающую передвижения. Адвокат муниципального депутата Илья Уткин пояснил, что теперь у его подзащитного нет никаких ограничений. При этом его процессуальный статус в "санитарном деле" не изменился.
Ранее Константин Янкаускас объявил о своём отказе баллотироваться в депутаты Госдумы. Он объяснил своё решение упадком моральных сил после недавней смерти отца.
- Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей", утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
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