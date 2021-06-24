С Янкаускаса сняли ограничения. Ранее он отказался от участия в выборах 

Басманный суд Москвы не стал продлевать меру пресечения в виде запрета определённых действий московскому муниципальному депутату Константину Янкаускасу, обвиняемому по так называемому "санитарному делу". Решение стало возможным потому, что ходатайство о продлении меры не стал подавать следователь.

Сообщается, что после судебного заседания сотрудники ФСИН приехали домой к Янкаускасу, сняли с него электронный браслет и забрали специальную станцию, отслеживающую передвижения. Адвокат муниципального депутата Илья Уткин пояснил, что теперь у его подзащитного нет никаких ограничений. При этом его процессуальный статус в "санитарном деле" не изменился.

Ранее Константин Янкаускас объявил о своём отказе баллотироваться в депутаты Госдумы. Он объяснил своё решение упадком моральных сил после недавней смерти отца.