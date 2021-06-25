Жители Хабаровска оспорили увольнение Фургала в ЕСПЧ

Пять жителей Хабаровского края подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за досрочного увольнения бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из инициаторов обращения Ирина Сторожева.
В жалобе говорится, что жители края выбрали Фургала на пять лет. В указе президента Владимира Путина об освобождения его от должности, по мнению, заявителей отсутствуют основания для утраты доверия. Как пишут авторы жалобы, действующее законодательство не позволяет президенту увольнять губернатора по личному усмотрению. "Мы считаем этот указ незаконным и нарушающим избирательные права граждан", - рассказала Ирина Сторожева.
По ее словам, ранее жители Хабаровского края пытались оспорить указ Путина в Верховном суде России, однако получили отказ.
- Президент Владимир Путин уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с "утратой доверия" в июле 2020, вскоре после задержания Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Представитель ЛДПР Фургал победил на выборах 23 сентября 2018, набрав во втором туре почти 70 процентов голосов избирателей.
- По закону президент имеет право освободить губернатора от должности в связи с утратой доверия. Основаниями для утраты доверия могут стать выявленные факты коррупции или конфликта интересов, а также наличие счетов в иностранных банках и владение зарубежными ценными бумагами в период избирательной компании будущего губернатора.
- В Хабаровске в 2020 году проходили массовые протесты с требованием провести судебный процесс над Фургалом в регионе. Участники протестных митингов также требовали отставки действующей власти. Многие активисты подвергались штрафам и арестам. В 2021 году акции возобновились .
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