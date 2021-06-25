Жители Хабаровска оспорили увольнение Фургала в ЕСПЧ

Пять жителей Хабаровского края подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за досрочного увольнения бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из инициаторов обращения Ирина Сторожева.

В жалобе говорится, что жители края выбрали Фургала на пять лет. В указе президента Владимира Путина об освобождения его от должности, по мнению, заявителей отсутствуют основания для утраты доверия. Как пишут авторы жалобы, действующее законодательство не позволяет президенту увольнять губернатора по личному усмотрению. "Мы считаем этот указ незаконным и нарушающим избирательные права граждан", - рассказала Ирина Сторожева.

По ее словам, ранее жители Хабаровского края пытались оспорить указ Путина в Верховном суде России, однако получили отказ.

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