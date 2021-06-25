Несколько человек погибли в результате ножевой атаки в Германии

Несколько человек погибли в результате ножевой атаки на прохожих в Германии. Инцидент произошёл в центре Вюрцбурга в Баварии на юге страны. Полиция сообщила, что подозреваемый арестован.

На видео с места событий видно, что подозреваемый – молодой босоногий темнокожий мужчина с длинным ножом. Его пытается остановить один из прохожих. По данным полиции, нападавший - 24-летний уроженец Сомали.

Пока неясно, что могло послужить мотивом для нападения, полиция попросила жителей воздержаться от версий до появления новой информации.

По данным таблоида Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу. Согласно информации издания, погибли три человека, несколько получили ранения. Власти информацию о числе жертв пока не раскрывают.