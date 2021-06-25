Дерек Шовин приговорён к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Суд в американском штате Миннесота приговорил в пятницу бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Гибель Флойда в мае прошлого года стала символом расовой несправедливости и привела к массовым протестам в сотнях городов США под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значения". Эти события оказали существенное влияние на общественно-политические процессы в стране.

В апреле присяжные признали Шовина виновным в непреднамеренном убийстве по трём различным статьям.

Судья Питер Кэхилл обосновал вынесенный им приговор в документе на 22-х страницах. По его словам, он ориентировался на закон, а не на эмоции или общественное мнение, которое склонялось к необходимости сурового наказания. При этом он отметил, что "чувствует боль" членов семьи Флойда.

Вынесенный приговор - один из самых суровых приговоров бывшим полицейским за убийство при задержании, он учитывает отягчающие обстоятельства, такие как злоупотребление полномочиями и попрание человеческого достоинства со стороны Шовина. В то же время, срок мягче, чем запрашивала сторона обвинения - 30 лет.

Шовин перед вынесением приговора выразил соболезнования родным Флойда, но вину он не признал.

Представители семьи Флойда отметили, что настоящая справедливость восторжествует, если преступления, подобные убийству Джорджа Флойда, перестанут совершаться. Президент США Джо Байден сказал, что, по его мнению, наказание адекватно.

Джордж Флойд умер вечером 25 мая в больнице Миннеаполиса, куда он был доставлен после задержания полицией. Во время задержания Дерек Шовин более 9 минут нажимал коленом на шею Флойда, придавливая его к земле, несмотря на жалобы афроамериканца на недостаток воздуха. Прохожие, ставшие свидетелями действий полиции, засняли задержание Флойда на телефоны. Видеокадры послужили решающей уликой в расследовании.

Медики, приглашённые в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья. Шовин не признал вину, его адвокаты настаивали, что связь между смертью и действиями полиции не доказана.