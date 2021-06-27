Архиерей РПЦ: беременность после изнасилования - не причина для аборта

Беременность в результате изнасилования не является причиной для аборта, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он пояснил, что, с точки зрения Русской православной церкви, каждая человеческая жизнь "имеет абсолютную ценность" – вне зависимости от того, как проходило зачатие. Кроме того, со слов Алфеева, РПЦ имеет опыт работы с женщинами, забеременевшими в результате изнасилования, и родившийся ребёнок "принёс им счастье".

Издание "Открытые медиа" отмечает, что руководство Русской православной церкви в последнее время всё чаще призывает власти к тому, чтобы законодательно защитить жизнь человеческого зародыша в утробе матери. В 2016 году с призывом к запрету абортов выступил и патриарх всея Руси Кирилл, а также уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Согласно нынешнему российскому законодательству, аборт покрывается обязательным медицинским страхованием за счёт госбюджета и делается по желанию пациентки на сроке беременности до 12 недель, а в случае медицинского предписания – на любом сроке.