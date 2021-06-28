Студия Никиты Михалкова получит 270 млн "безвозвратных" рублей из бюджета

Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова получит на новый фильм под названием "Кракен" субсидию из бюджета на сумму 200 миллионов рублей, сообщают "Открытые медиа". В случае провала картины в прокате студия сможет не возвращать эти деньги.

В центре сюжета фильма - поединок российской атомной подводной лодки с гигантским моллюском. По словам генерального директора "ТРИТЭ" Леонида Верещагина, картина должна "подчёркивать работу наших моряков, которые без страха и упрёка выполняют свой гражданский и воинский долг".

Отмечается, что ещё 70 миллионов рублей студия Никиты Михалкова получит на съемки фильма "Чемпион мира" о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Отдельно "Открытые медиа" обращают внимание на то, что в 2021 году московские власти снова не стали публиковать информацию о доходах Михалкова. В последний раз департамент культуры опубликовал такие сведения в 2018 году: тогда режиссёр задекларировал годовой доход в 529 миллионов рублей, восемьдесят шесть земельных участков, шесть жилых домов, шесть апартаментов, одну дачу, пять машиномест, одиннадцать нежилых помещений, автомобиль Lada, вертолёт и трактор.

