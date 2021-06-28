Путин запретил участие в работе нежелательных организаций за рубежом 

Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Также документ позволяет Росфинмониторингу отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет специально определен по согласованию с Центробанком.
Кроме того, в понедельник Путин подписал закон, повышающий минимальный возраст для покупки оружия самообороны до 21 года. Отказом в выдаче лицензии на оружие будут также судимости за особо тяжкое, тяжкое или средней тяжести преступления, совершенные с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также преступления террористического характера или экстремистской направленности. Лицензию могут не выдать и привлечённым к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ.
Запрет о продаже оружия лицам до 21 года не распространяется на тех, кто прошёл или проходит на момент покупки военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, кто имеет воинские звания или специальные звания юстиции.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и длительные сроки заключения.
- Ввести запрет на продажу оружия для лиц до 21 года предложил в мае на совещании с Путиным глава Росгвардии Виктор Золотов. Это произошло после стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил бывший её ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, и на которого официально было зарегистрировано оружие. Жертвами атаки стали семеро детей и две учительницы.
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