Путин запретил участие в работе нежелательных организаций за рубежом 

Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом. Также документ позволяет Росфинмониторингу отслеживать все денежные переводы из стран, список которых будет специально определен по согласованию с Центробанком.

Кроме того, в понедельник Путин подписал закон, повышающий минимальный возраст для покупки оружия самообороны до 21 года. Отказом в выдаче лицензии на оружие будут также судимости за особо тяжкое, тяжкое или средней тяжести преступления, совершенные с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также преступления террористического характера или экстремистской направленности. Лицензию могут не выдать и привлечённым к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ.

Запрет о продаже оружия лицам до 21 года не распространяется на тех, кто прошёл или проходит на момент покупки военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также тех, кто имеет воинские звания или специальные звания юстиции.