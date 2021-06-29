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Иван Жданов объявлен в международный розыск

Иван Жданов

УВД по Южному административному округу Москвы объявило в международный розыск соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Об этом сообщает адвокат Владимир Воронин.

Он опубликовал в твиттере копию документа, согласно которому "материалы о Жданове переданы в Интерпол". При этом в розыск Жданова объявили ещё 18 июня, однако адвоката, по его словам, об этом не уведомили.

Нагатинский районный суд рассматривает ходатайство о заочном аресте Жданова по делу о неисполнении решения суда.

Жданов - бывший директор Фонда борьбы с коррупцией, недавно признанного в России экстремистской организацией и запрещённого (ранее он был также признан "иностранным агентом"). Он находится за границей, как и ряд других соратников Навального.

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