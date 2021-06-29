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Рабочие предприятия "Урал" полгода получали зарплату карточками 

В Свердловской области сотрудники предприятия "Урал" с января по май получали зарплату продуктовыми карточками, которыми можно было расплатиться только в нескольких сельских магазинах, сообщает ТАСС. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплатах зарплаты.

Издание "Открытые медиа" отмечает, что директором "Урала" является депутат Красноуфимской городской думы от партии "Единая Россия" Владимир Айметов. В прокуратуру на него пожаловались рабочие предприятия. В своём обращении они, в частности, указали, что карточками номиналом в пятьсот, тысячу и две тысячи рублей невозможно заплатить за коммунальные услуги и обучение детей.

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