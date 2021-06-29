Из-за ограничений Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей

Российская ассоциация туроператоров прогнозирует финансовые потери Краснодарского края, на курорты которого с 1 августа смогут приехать только вакцинированные туристы, в 40-55 миллиардов рублей.

Согласно оценкам туроператоров, в июле от запланированных поездок в Краснодарский край могут отказаться от 20 до 25 процентов туристов, а в августе количество отказников может достигнуть 80 процентов.

Ранее IT-сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru провёл опрос, согласно результатам которого только три процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края.

В свою очередь издание РБК сообщает, что российские авиакомпании могут отменить около половины рейсов в Краснодарский край из-за невозможности проводить ПЦР-тестирование членов экипажа каждые три дня, как того требуют введённые ограничительные меры.