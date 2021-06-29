"Яблоко" выдвинуло в Заксобрание экс-главу штаба Навального

Федеральное бюро партии "Яблоко" выдвинуло кандидатом в Законодательное собрание Петербурга от Петроградского района города бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову.
Ранее некоторые члены "Яблока" заявляли, что в связи с тем, что штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, а Владимир Путин подписал закон, который запрещает избираться людям, помогавшим таким организациям, партия не будет выдвигать на выборы кого-либо из соратников Навального. При этом отмечалось, что в "Яблоке" есть разные мнения о сотрудничестве с членами его штабов.
На прошлой неделе "Яблоко" не стало выдвигать кандидатом арестованного бывшего координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова, что вызвало критику его соратников.
- Выборы в петербургский парламент пройдут в единый день голосования 19 сентября. Жителям города предстоит избрать 50 депутатов, половину из них – по партийным спискам, другую половину – по одномандатным округам.
- Кандидаты от "Яблока", в отличие от самовыдвиженцев, не должны будут собирать подписи в свою поддержку, поскольку партия имеет так называемую парламентскую льготу.
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