Мэрия Читы предложила жильцам падающего дома переехать в общежитие

Мэрия Читы официально предложила жильцам аварийного падающего дома переехать в общежитие или хостел. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Издание отмечает, что падающий дом в микрорайоне Северный должны были расселить ещё в прошлом году, но этого не сделано до сих пор. При этом выплачивать компенсацию за аварийное жильё чиновники планируют не раньше осени - в августе только начнётся оценка стоимости квартир в доме.

Девятиэтажный дом под номером №39 в читинском микрорайоне Северный был построен в 1989 году. Спустя 7 лет его "повело" – под зданием пришла в движение линза. Власти выявили "недопустимые деформации" - просадки фундаментов и отклонение здания от вертикальной оси. Людей выселили, однако дом сносить не стали, а поставили стяжки, укрепили фундамент бетоном и заселили жильцов обратно. Косметические меры не помогли, и спустя несколько лет дом снова начал заваливаться.

В конце мая этого года зампред правительства Читинской области Сергей Гордеев заявил, что включить дом в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья якобы не позволяет закон - из-за того, что аварийность здания вызвана техногенными проблемами. Стоимость расселения дома на 60 квартир в правительстве края оценили в 300 миллионов рублей. В администрации Читы лишь выразили надежду, что до осени найдут источники финансирования.