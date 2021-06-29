Члена московской УИК приговорили к двум годам колонии за акцию 23 января  

Мещанский районный суд Москвы приговорил члена городской участковой избирательной комиссии от партии "Яблоко" Романа Пичужина к двум годам колонии, признав его виновным в применении насилия к представителю власти на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которая проходила в центре столицы 23 января.

По версии следствия, Пичужин во время акции ударил кулаком бойца ОМОНа. Адвокат обвиняемого, Дмитрий Захватов, настаивал, что его подзащитный всего лишь пытался помочь одному из задержанных, которому ОМОНовец выкручивал руку. Он собирается обжаловать приговор.