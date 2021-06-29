На севере Эфиопии повстанцы заняли город Мэкэле, армия отступила

Командование антиправительственных вооружённых отрядов в регионе Тыграй на севере Эфиопии заявило во вторник, что правительственные войска поспешно отступают от города Мэкэле, административного центра региона. Как сообщают западные репортёры, полный контроль над Мэкэле стал сильным ударом по вооружённым силам и правительству Эфиопии.

Судя по сообщениям из Мэкэле, связь с которым была прервана в понедельник, горожане радостно встречали повстанцев. Подобные же события происходили в городе Шир, его жители рассказали, что союзные с эфиопской армией войска Эритреи покинули позиции незадолго до вступления в Шир повстанческих отрядов.

Представитель Народного освободительного фронта Тыграя во вторник рассказал агентству Reuters, что антиправительственные силы "на 100 процентов" контролируют город Мэкэле.

По словам представителя повстанцев, на окраине Мэкэле были некоторые очаги сопротивления, но теперь они ликвидированы. Относительно положения в городе Шир, то информация оттуда пока не поступала.

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Правительство Эфиопии в минувший понедельник объявило одностороннее прекращение огня. Однако, в Аддис-Абебе пока не комментировали заявления Народного освободительного фронта о военных победах.

За время восьмимесячного конфликта, жертвами которого стали тысячи жителей Эфиопии, два миллиона человек покинули свои жилища, десятки тысяч бежали в Судан, сотни тысяч жителей страдают от недоедания и голода.

США заявили, что акты жестокости и бесчеловечного обращения с мирным населением должны немедленно прекратиться. В Вашингтоне предупредили правительства Эфиопии и Эритреи, что пристально следят за развитием событий в зоне конфликта.