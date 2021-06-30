Ресторанный бизнес считает поддержку московских властей бессмысленной 

Представители ресторанного бизнеса Москвы считают меры поддержки, которые власти столицы объявили после введения новых коронавирусных ограничений, недостаточными и не имеющими смысла, сообщает издание "Ведомости", которое опросило бизнесменов.

Владельцы заведений общепита утверждают, что их выручка в первый день работы так называемого "бесковидного" режима упала на 80%, и предложенная мэрией помощь никак не прокроет убытков.

Ранее столичные власти ввели систему QR-кодов, без которых горожане не могут попасть в заведения общепита. Для того, чтобы получить такой код, посетители ресторанов, кафе и баров должны быть либо вакцинированы, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест, который нужно сдавать каждые три дня, либо доказать, что они переболели коронавирусом в предыдущие шесть месяцев. При этом бумажные документы не принимаются - люди должны загрузить все справки на официальные порталы государственных или городских услуг.

С учётом небольшого количества привитых москвичей и появившихся очередей на то, чтобы вакцинироваться, мэрия Москвы пообещала владельцам ресторанного бизнеса отсрочку уплаты аренды за третий квартал до конца года, субсидии максимум на 1 миллион рублей, а крупным компаниям с выручкой не более 2 миллиардов рублей - льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Эти меры, как заявили "Ведомостям" бизнесмены, помогут продержаться их предприятиям лишь некоторое время. Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько отдельно указала на бессмысленность отсрочки платы за аренду городских помещений, поскольку такой арендой пользуются менее 5% заведений общепита.

Кроме того, некоторые предприятия не подпадают под условия для получения субсидий: например, сеть бистро "Теремок" не арендует помещений у города, но при этом её годовая выручка превышает 2 миллиарда рублей.

Основатель сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов заявил "Ведомостям", что из-за новых коронавирусных ограничений закрыться могут свыше двадцати процентов столичных заведений общепита.