Ещё четыре организации Ходорковского признаны в России нежелательными

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны четырёх неправительственных организаций: британской Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), её дочернюю структуру Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России") и французскую организацию European Choice ("Европейский выбор"). По мнению прокуратуры, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Издание "Медуза", признанное российскими властями иностранным агентом, отмечает, что все организации связаны с бывшим владельцем компании ЮКОС, бизнесменом Михаилом Ходорковским. В частности "Фонд Ходорковского" поддерживает в России образовательные проекты, а "Оксфордский российский фонд" распределяет стипендии среди учащихся в области социальных и гуманитарных наук. Две другие организации также занимаются проектами в сфере образования.