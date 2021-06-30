Ещё четыре организации Ходорковского признаны в России нежелательными

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны четырёх неправительственных организаций: британской Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), её дочернюю структуру Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России") и французскую организацию European Choice ("Европейский выбор"). По мнению прокуратуры, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Издание "Медуза", признанное российскими властями иностранным агентом, отмечает, что все организации связаны с бывшим владельцем компании ЮКОС, бизнесменом Михаилом Ходорковским. В частности "Фонд Ходорковского" поддерживает в России образовательные проекты, а "Оксфордский российский фонд" распределяет стипендии среди учащихся в области социальных и гуманитарных наук. Две другие организации также занимаются проектами в сфере образования.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация (НПО), которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и длительные сроки заключения.
- На данный момент в реестр нежелательных организацией внесены уже сорок НПО, среди них – объявленные в 2017 году нежелательными, зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Ещё одна организация, созданная при участии Ходорковского, российское общественное движение "Открытая Россия", сама объявила о ликвидации, поскольку десятки её членов попали под уголовное преследование. При этом "Открытая Россия" официально не была признана нежелательной организацией, а её руководители неоднократно заявляли о том, что никак не связаны с британскими структурами.
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