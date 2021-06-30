Принимающий вопросы Путину попал в кадр: он стучит по клавиатуре невпопад 

Во время трансляции "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая прошла в среду на телеканале "Россия 24", в кадр попала работа редактора, задача которого - принимать и записывать вопросы президенту от россиян. Тем не менее, редактор стучит по компьютерной клавиатуре невпопад, лишь изображая, что печатает осмысленный текст. На соответствующий фрагмент прямой линии обратило внимание издание Baza, опубликовав видео в своём телеграм-канале.

30 июня прошла очередная, восемнадцатая по счёту, "Прямая линия с Владимиром Путиным". Согласно официальным сообщениям, граждане России направили президенту страны более миллиона обращений и вопросов, самыми популярными темами стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19.

За время нахождения у власти Путина оппозиционные СМИ и блогеры неоднократно писали о том, что вопросы президенту, на которые он отвечает на прямой линии, заранее подготавливаются и согласовываются с его администрацией. В Кремле эту информацию опровергали.