Минчанке ограничили свободу за отказ сдавать жильё помощнице прокурора 

Суд в Минске приговорил 34-летнюю Ольгу Синелеву к двум годам ограничения свободы за выселение из собственной квартиры помощницы прокурора Алины Касьянчик. Синелеву признали виновной в нарушении равноправия граждан. В течение двух лет она должна находиться дома в определенное время, выходить на улицу только по уважительной причине и отмечаться в милиции.

После заседания, которое проходило в закрытом режиме, осуждённая заявила, что рада окончанию процесса, "который сам по себе наказание".

В июле прошлого года жительница Минска Ольга Синелева сдала квартиру сотруднице прокуратуры, но уже в августе, после начала массовых протестов против режима Александра Лукашенко и их силового подавления, потребовала от арендатора съехать. За это на неё возбудили уголовное дело по "уникальной", как сообщали СМИ, статье белорусского уголовного кодекса - "Нарушение равноправия граждан".

В официальном заявлении прокуратуры говорилось, что "желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у неё иного жилья в Минске", обвиняемая "потребовала от неё в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение".

В ведомстве также посчитали, что обвиняемая "поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях".

Известно, что написавшая заявление на Синелеву помощница прокурора Алина Касьянчик была гособвинителем на процессе против журналистов "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Бахваловой, которых приговорили к двум годам колонии за репортаж с акции протеста, а также по делу о надписи "Не забудем" не месте гибели одного из протестующих Александра Тарайковского.