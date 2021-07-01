В Москве полицейский напал на журналиста "Медиазоны"

В центре Москвы полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Никиту Сологуба, который снимал на фото и видео, как сотрудник МВД зажимает между ног голову закованного в наручники задержанного мужчины.

"Медиазона" опубликовала видео, снятое перед нападением на журналиста. На записи сотрудник полиции удерживает задержанного, также виден лежащий на асфальте нож.

Как рассказал Сологуб, когда он сделал фото и подошёл к полицейским, сотрудник с жетоном № 011241 схватил журналиста за большой палец и потребовал удалить снимки, угрожая сломать ему руку.

Другой полицейский поинтересовался, почему у журналиста замотана рука, и узнав, что тот сделал татуировку, спросил: "Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?".

После того, как корреспондент удалил фото и видео, его отпустили.

Сологуб добавил, что причина задержания мужчины неизвестна, однако один из полицейских упомянул нож.

На горячей линии МВД и по номеру управления собственной безопасности столичного ведомства не ответили на звонки корреспондента "Медиазоны", попытавшегося сообщить о произошедшем.