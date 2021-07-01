Принцы Уильям и Гарри открыли в Лондоне памятник принцессе Диане

В Лондоне в саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане, сообщает Русская служба Би-би-си. Его автором стал местный скульптор Ян Рэнк-Бродли, который также является создателем профиля королевы Елизаветы II, украшающего с 1990-х годов британские монеты.

Церемония открытия памятника была приурочена к 60-летию Дианы. В ней приняли участия сыновья принцессы - принцы Уильям и Гарри, отношения между которыми в британской прессе называют крайне холодными. Отмечается, что это первое совместное появление братьев после похорон принца Филиппа в апреле.

По многочисленным опросам лондонских СМИ, первая жена принца Чарльза, Диана Спенсер, входит в десятку величайших британцев всех времён. Принцесса занималась благотворительностью - в частности, помогала ВИЧ-инфицированным по всему миру.

Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года вместе с бойфрендом и водителем. Машина, в которой она ехала, пыталась уйти от папарацци и врезалась в опору в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены. О причинах аварии было высказано много версий, вплоть до той, что Диана погибла в результате заговора: якобы таким образом ей отомстили за развод с принцем Чарльзом и отказ от протокольных обязанностей за год до смерти.

В 2007 году Скотланд-Ярд представил окончательный доклад с итогами расследования гибели принцессы. Следствие установило, что водитель автомобиля, в котором она ехала, был пьян и двигался со значительным превышением скорости, а сама Диана не была пристегнута ремнём безопасности.