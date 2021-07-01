Приближённый Кадырова выложил видео с ребёнком, стреляющим из гранатомёта

Сайфуллах Турлаев, сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова Шаа Турлаева, выложил в своём инстаграме видео, на котором ребёнок с криками "Ахмат - сила! Аллаху акбар!" стреляет из ручного противотанкового гранатомёта в сторону гор, сообщают Кавказ.Реалии.

Позже видео было удалено, но до этого его успели сохранить и распространить несколько телеграмм-каналов - в частности, MDK. На кадрах видно, что маленький мальчик, стреляющий из гранатомёта, одет в сшитую под его рост форму Росгвардии, на его голове - краповый берет, а на груди - нашивка с фамилией "Межидов".

Как установили журналисты Кавказ.Реалии, человек с такой фамилией и по имени Хусейн является командиром специального моторизованного батальона Северо-Кавказского военного округа. 1 июня Рамзан Кадыров наградил его медалью "За отличие в охране общественного порядка". А 30 июня на его странице в инстаграме появилось видео с войскового полигона, находящегося на территории Чечни, пейзажи вокруг которого очень похожи на те, что запечатлены на видео со стреляющим ребёнком. При этом сам Хусейн Межидов также одет в форму Росгвардии и краповый берет, и также стреляет из оружия.

Отдельно Кавказ.Реалии отмечают, что советник Кадырова Шаа Турлаев в 2010 году был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева, которое произошло в центре Москвы. Кроме того, по версии российского следствия, Турлаев был заказчиком покушения на мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова. В свою очередь австрийская прокуратура называла его причастным к убийству экс-охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене.

В 2014 году российское следствие отчиталось, что установить местонахождение Турлаева "не представляется возможным", после чего его данные исчезли из базы розыска МВД России. При этом в 2018 году разыскиваемый попал на видео с Рамзаном Кадыровым в Чечне, а его сын регулярно выкладывает в инстаграме фотографии, сделанные в компании главы республики.