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В Калиниграде полицейских осудили за кражу янтаря на 14 млн рублей

В Калининграде суд приговорил к реальным срокам четырех полицейских по делу о краже янтаря на 14 миллионов рублей под видом обыска. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой местное управление Следственного комитета России.

Заместителя начальника по борьбе с преступлениями в сфере добычи янтаря Сергея Бешенцева и троих его подчиненных – Романа Трифонова, Ивана Баклицкого и Романа Шарояна признали виновными в краже и превышении служебных полномочий. Летом 2017 года сотрудники МВД решили обыскать магазин, который торговал янтарем. Во время обыска Шароян отобрал у владельца торговой точки янтарь и украшения из него на сумму 14 миллионов рублей.

После кражи полицейские испортили систему видеонаблюдения, не допустили до обыска генерального директора магазина и незаконно обыскали двух покупателей. Бешенцеву и Шарояну суд назначил по три с половиной года заключения, Трифонову - три года колонии, Баклицкому - два года и два месяца колонии.

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