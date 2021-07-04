В Нальчике убит заявитель в ЕСПЧ по делу о нападении на город 

В Нальчике сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) убили одного из осуждённых по делу о нападении на город в 2005-м году Хасанби Хупсергенова. Сообщается, что ликвидация Хупсергенова была произведена в рамках контртеррористической операции. Вместе с ним были убиты ещё четыре человека, которые, по официальной версии НАК, "вынашивали намерение совершить террористические преступления".

Ранее Хасанби Хупсергенов, вместе с ещё девятнадцатью осуждёнными по делу о нападении на Нальчик, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он, в том числе, жаловался на пытки. После того, как жалоба была принята к рассмотрению, на Хупсергенова, по его словам, стали давить сотрудники силовых структур, требуя от него отказаться от иска.