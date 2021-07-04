Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Нальчике убит заявитель в ЕСПЧ по делу о нападении на город 

Последствия нападения на Нальчик, 14 октября 2005 года 

В Нальчике сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) убили одного из осуждённых по делу о нападении на город в 2005-м году Хасанби Хупсергенова. Сообщается, что ликвидация Хупсергенова была произведена в рамках контртеррористической операции. Вместе с ним были убиты ещё четыре человека, которые, по официальной версии НАК, "вынашивали намерение совершить террористические преступления".

Ранее Хасанби Хупсергенов, вместе с ещё девятнадцатью осуждёнными по делу о нападении на Нальчик, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он, в том числе, жаловался на пытки. После того, как жалоба была принята к рассмотрению, на Хупсергенова, по его словам, стали давить сотрудники силовых структур, требуя от него отказаться от иска.

  • Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Не менее 250 вооруженных людей атаковали более десяти объектов в городе. В результате атаки погибли 35 сотрудников правоохранительных органов, 15 гражданских лиц, около двухсот человек были ранены. Из числа боевиков были убиты 95 человек.
  • По делу о нападении были осуждены более 50 человек. Они получили сроки от 11 лет до пожизненного лишения свободы. Хасанби Хупсергенов был приговорён к 14 годам колонии. При этом обвиняемые заявляли о пытках в ходе следствия. Жалобы на них были подтверждены медицинскими заключениями, фотографиями и видеозаписями со следами жестоких побоев. Осуждённые пытались добиться расследования пыток и исключения полученных в их результате показаний, но безуспешно. Двое из них, Амур Хакулов и Мурат Каширгов, умерли в колонии, как утверждают правозащитники - из-за неоказания медицинской помощи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG