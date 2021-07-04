В Нальчике убит заявитель в ЕСПЧ по делу о нападении на город 

В Нальчике сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) убили одного из осуждённых по делу о нападении на город в 2005-м году Хасанби Хупсергенова. Сообщается, что ликвидация Хупсергенова была произведена в рамках контртеррористической операции. Вместе с ним были убиты ещё четыре человека, которые, по официальной версии НАК, "вынашивали намерение совершить террористические преступления".
Ранее Хасанби Хупсергенов, вместе с ещё девятнадцатью осуждёнными по делу о нападении на Нальчик, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он, в том числе, жаловался на пытки. После того, как жалоба была принята к рассмотрению, на Хупсергенова, по его словам, стали давить сотрудники силовых структур, требуя от него отказаться от иска.
- Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Не менее 250 вооруженных людей атаковали более десяти объектов в городе. В результате атаки погибли 35 сотрудников правоохранительных органов, 15 гражданских лиц, около двухсот человек были ранены. Из числа боевиков были убиты 95 человек.
- По делу о нападении были осуждены более 50 человек. Они получили сроки от 11 лет до пожизненного лишения свободы. Хасанби Хупсергенов был приговорён к 14 годам колонии. При этом обвиняемые заявляли о пытках в ходе следствия. Жалобы на них были подтверждены медицинскими заключениями, фотографиями и видеозаписями со следами жестоких побоев. Осуждённые пытались добиться расследования пыток и исключения полученных в их результате показаний, но безуспешно. Двое из них, Амур Хакулов и Мурат Каширгов, умерли в колонии, как утверждают правозащитники - из-за неоказания медицинской помощи.
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