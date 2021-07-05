Путин подписал закон о блокировке порочащей честь информации

Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащей честь информации и блокировке интернет-ресурсов, распространивших её.

Согласно документу, недостоверная или порочащая честь информация должна быть удалена из интернета в течение 15 дней после заявления гражданина в прокуратуру и проверки его ведомством. Если прокуратура решит, что заявление обоснованно, а ресурс, на котором размещена порочащая информация, её не удалит, то он может быть заблокирован. Этим будет заниматься Роскомнадзор.

Отмечается, что авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских. Первые двое являются членами партии "Единая Россия", третий представляет в парламенте "Справедливую Россию".