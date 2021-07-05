Экс-главу Минздрава, осуждённого за изнасилование, освободили досрочно 

Суд в Пензе освободил условно-досрочно экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, осуждённого на три года и три месяца лишения свободы за изнасилование. В заключении он провёл около года, при этом последние шесть месяцев - в колонии-поселении, куда был переведён.

Стрючков освобождён в связи с тем, что в исправительном учреждении вёл себя примерно, добросовестно относился к труду, принимал активное участие в общественных и воспитательных мероприятиях и регулярно получал поощрения от администрации колонии.

Уголовное дело против чиновника было возбуждено весной 2019 года. Как установило следствие, Стрючков вызвал на территорию бывшего детского лагеря 27-летнюю сотрудницу больницы посёлка Сосновоборск - якобы для оказания медицинской помощи некоему пациенту. Когда женщина приехала на место, вместо пациента её встретил 60-летний министр в состоянии алкогольного опьянения, который напал на неё и изнасиловал.

Отмечается, что Стрючков занимал свой пост с 2012 года.