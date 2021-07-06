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Умер всемирно известный армянский музыкант Дживан Гаспарян 

Всемирно известный армянский музыкант, мастер игры на дудуке и композитор Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет. О смерти сообщил его внук, не уточнив причину.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в армянском селе Солак. Нигде не учившись музыке, он в возрасте 6 лет начал самостоятельно осваивать национальный музыкальный инструмент дудук, впоследствие прославив его на весь мир.

Гаспарян объездил с концертами свыше ста стран, музыка в его исполнении звучит в фильмах "Последнее искушение Христа" и "Гладиатор", он работал со многими мировыми звёздами, среди которых - Брайан Мэй, Питер Гэбриел и Серж Танкян. В 2006 году Гаспарян был номинирован на премию "Грэмми".

В последнее время музыкант жил и работал в США.

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