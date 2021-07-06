ЕСПЧ присудил €40 тыс чеченцу, ставшему инвалидом по вине полиции

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере 40 тысяч евро уроженцу Чечни Ризвану Абдулханову.

В 2006 году в ходе спецоперации по поимке террористов полицейские выстрелили в Абдулханова, не вовремя вышедшего из своего дома, шесть раз. Пострадавший попал в реанимацию, у него были диагностированы повреждения толстой и тонкой кишки, поясничных позвонков, внутреннее кровотечение и шок четвертой степени. Врачи рекомендовали перевезти его на лечение в Москву, но правоохранительные органы не дали этого сделать.

Абдулханов смог покинуть республику только спустя два месяца, но из-за промедления в лечении его позвоночник восстановить было уже невозможно. Сейчас пострадавший может передвигаться только на костылях, ему присвоили вторую группу инвалидности.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти нарушили в случае с Абдулхановым статьи Европейской конвенции о праве на жизнь и запрете пыток.

Отдельно отмечается, что спустя сутки после того, как уроженец Чечни был ранен, к нему в дом приехали следователи и, по словам жены пострадавшего, подбросили на участок пистолет и гильзы. Позже власти Чечни объявили, что полицеские стреляли по Абдулханову в ответ на его стрельбу. В ноябре 2009 года пострадавшего приговорили к пяти с половиной годам колонии, но спустя четыре месяца заменили срок на условный.

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Во вторник также стало известно, что ЕСПЧ присудил 70 тысяч евро матери уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Емкужева, убитого в 2011 году в ходе контртеррористической операции.

В материалах, которые рассмотрел Европейский суд, доказывается, что тело Емкужева было возвращено семье не только со следами от пуль, но и со следами пыток. В связи с этим ЕСПЧ пришёл к выводу, что объективное расследование гибели Емкужева не было проведено.