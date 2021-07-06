Российкая делегация покинула заседание ПАСЕ из-за "кучки русофобов" 

Делегации России и Беларуси покинули заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против включения в повестку дня и принятия резолюций, в которых содержатся негативные оценки действий властей двух государств.

В текстах резолюций указано, что в обеих странах наращивается давление на оппозицию и нарушается свобода слова, а российские военные дестабилизируют обстановку возле украинских границ.

Председатель российской делегации ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, объяснил демарш тем, что резолюции, по его мнению, были приняты в обход действующего регламента и недостаточным количеством голосов. "Нас не устраивает, когда решения по важным вопросам принимает кучка русофобов", - заявил Толстой.