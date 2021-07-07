Байден проведет совещание по проблеме российских кибератак

Вред, нанесенный Соединенным Штатам хакерской атакой с применением так называемых программ-вымогателей, пока выглядит незначительным, заявил во вторник президент США Джо Байден.

Президент отвечал на вопрос об атаке на копьютерные сети, по крайней мере, полутора тысяч компаний по всему, которые используют компьютерные программы американской фирмы Kaseya. По предварительным данным, группа хакеров из России известная как REvil, использовала программное обеспечение фирмы Kaseyа, чтобы блокировать комьютеры ее клиентов и потребовать выкуп за возвращение доступа к ним. Об этой атаке стало известно в пятницу. Специалисты назвали ее самой крупной из известных хакерских атак. Услугами Kaseya пользуются сотни тысяч в основном мелких компаний по всему миру, поэтому специалисты говорят, что пока невозможно твердо оценить масштабы этой атаки. Известно, что шведская торговая сеть Coop Sweden была вынуждена в пятницу приостановить на несколько часов работу своих магазинов.

Во вторник появилась информация о том, что американская компания Synnex стала объектом атаки российских хакеров из группы CozyBear. Компьютерные программы Synnex использует Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). Представители RNC заявили, что после тщательной проверки они не обнаружили признаков взлома своих компьютеров. В 2016 году CozyBear смогла получить доступ в компьютеры Национального комитета Демократической партии.

Американские эксперты говорят, что CozyBear и REvil связаны с российскими разведслужбами.

Эти хакерские атаки привлекли особое внимание еще и потому, что они были предприняты вскоре после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США предупредил президента России о том, что Кремль несет ответственность за подобные атаки с терроритории России и на них будет дан адекватный ответ. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома в среду президент Байден и вице-президент Харрис проведут совещание с руководителями американских служб безопасности , на котором будут обсуждаться ответные меры.