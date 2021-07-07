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Мосгорсуд признал законным снятие с выборов Ильи Яшина 

Илья Яшин 

Мосгорсуд признал законным снятие с довыборов в Мосгордуму главы Совета депутатов Красносельского района столицы Ильи Яшина, отклонив его иск к избирательной комиссии.

Как написал Яшин на своей странице в фейсбуке, он признан лицом, причастным к экстремистской деятельности, и лишён права куда-либо избираться в течение трёх лет.

Со слов главы Совета депутатов, в качестве доказательства прокуратура представила скриншоты его телеграм-канала, где содержатся призывы поддержать оппозиционера Алексея Навального и созданные им политические структуры, признанные властями экстремистскими. При этом Яшин заявил, что у него "никогда в жизни не было телеграм-канала": некий человек просто зарегистрировал от его имени страницу, у которой на сегодняшний момент всего несколько сотен подписчиков, и поставил его фотографию.

Ранее избирком отказался регистрировать Яшина в качестве кандидата и запретил открывать избирательный счет, из-за чего он не смог напечатать листы для сбора подписей. Избирательная комиссия сослалась на закон, подписанный Владимиром Путиным, который запрещает соратникам Навального и Фонда борьбы с коррупцией участвовать в выборах.

На таком же основании избирком отказал в регистрации на выборы в Госдуму бывшему координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и ещё нескольким сторонникам оппозиционера. Все они указывали на то, что судебных решений, по которым они были бы признаны причастными к экстремистской деятельности, не существует.

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