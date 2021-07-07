Список богатейших чиновников России возглавил челябинский депутат

Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России. Согласно ему, самым богатым среди них является депутат законодательного собрания Челябинской области, глава группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков, его доход за прошлый год - свыше восьми с половиной миллиардов рублей.

Вторым в списке идёт депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 млрд, третьим - депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, чей доход за 2020 год составил 6,3 млрд.

Среди депутатов Госдумы самым богатым оказался член партии "Единая Россия" Георгий Аникеев с доходом в 2,7 миллиарда рублей, а среди губернаторов - глава Брянской области Александр Богомаз, получивший в прошлом году свыше 984 миллионов.

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