Олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей на трибунах, сообщил японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава. Решение не допускать зрителей принято из-за тяжёлой ситуации с заболеваемостью новым штаммом коронавирусной инфекции под названием "дельта".

Исключения могут составить некоторые соревнования, которые пройдут за пределами японской столицы. Допускать на них зрителей, или нет, будут решать региональные власти.

Ранее японское правительство приняло решение о проведении без зрителей церемонии открытия игр, а также о допуске на трибуны во время соревнований только местных зрителей в количестве не более десяти тысяч человек.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований запланирован на 23 июля, последний день Олимпиады - 8 августа.