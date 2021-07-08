Путин снял запрет на авиарейсы в Египет, действовавший с конца 2015 года 

Владимир Путин подписал документ, признавший утратившим силу его же указ, запрещающий коммерческие авиаперевозки из России в Египет, кроме полётов в Каир.

Решение о количестве рейсов в арабскую страну в ближайшее время примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Запрет на полёты в Египет был введён Путиным после того, как 31 октября 2015 года самолёт компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался над Синайским полуостровом. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Ответственность за взрыв взяли на себя члены организации "Исламское государство", признанной на территории России террористической. Они заявляли, что атака на самолёт является местью за военные действия России в Сирии.