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В России три четверти госзакупок проводятся на неконкурентной основе

В 2020 году три четверти от всех госзакупок были проведены на неконкурентной основе, следует из доклада аудиторов Счётной палаты России. Общая сумма, указанная в этих закупках, составляет более шести с половиной триллионов рублей.

В докладе отмечается, что по сравнению с 2017 годом количество неконкурентных тендеров - например, прямых закупок госорганов у единственного поставщика - увеличилось почти на 15%. Среди причин этого аудиторы называют сложную эпидемиологическую обстановку.

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